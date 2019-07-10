Alanya'da köy statüsündeki'nde uygulanan ilginç bir yasak tarihe geçti. Yıllar önce tavukların ekinlere zarar vermesi üzerine çıkan kavgalara son verilmek istendi. İhtiyar heyeti, komşuları birbirine düşüren kavgaları önlemek için tavuk beslemeye yasak getirdi. Yasakla birlikte köydeki tüm tavuklar kesildi.Yıllar sonra yasak delindi. Torunlarının tavuk yetiştirme isteğine kayıtsız kalmayan 6 kişi, köy sakinlerinden onay aldıktan sonra evlerinin bahçesindekarar verdi. Yasağın hala geçerli olduğu köyde, 6 hanedeki kümeste tavukların salınmaması şartıyla 7 aydır tavuk beslendiği kaydedildi.