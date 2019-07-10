İSTANBUL Beylikdüzü'nde Mad Mimarlık isimli inşaat şirketinin sahipleri Ayşe- Murat Demir çifti, iş yaptıkları kişinin tuzağına düştüklerini iddia etti. Aralık ayında Önder K. ile tanışan Murat Demir, daire alışverişi yaptığı kişinin tehditle kendisine 2 milyon 200 bin liralık senet imzalattığını söyledi.

Nisan ayında motosikletli bir kişinin silahlı saldırına uğrayan Demir'in yaşadıkları bununla da bitmedi. 20 Mayıs tarihinde, şirketin yüzde 50 hissesini Önder K.'ya devretmek zorunda kaldığını iddia eden Demir, "Hisseleri devralan Önder K., eşime 3 milyon TL'lik senet imzalattı. Korkudan önce polise gidemedik. Tehditler arttığı için hisseleri devretmek zorunda kaldık. Şirket hisselerinin değeri, 20 milyon liranın üzerinde. Devam eden birçok proje var" dedi.