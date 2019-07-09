41 yaşında girdiği fakülteyi birincilikle bitirdi

Kahramanmaraş'ta iki çocuk annesi Sevda Yenipınar, azmetti. 39 yaşında üniversiteye gitmeye karar verdi. İki kez girdiği sınavda başarılı olamayan Yenipınar, üçüncü kez şansını denedi. 41 yaşında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi. 4 yılın sonunda fakülteyi birincilikle bitirdi. "Ben denedim ve başardım. Yaşıtlarım da istedikten ve azim ettikten sonra bu başarıları elde edeceklerdir" dedi.