Düğün yerine mezara

Ankara Bala'da Süleyman Demir'in kullandığı otomobil, takla attı. Kazada, Fatma Çayan Yıldız ile Hüseyin Ay olay yerinde, Hilal Kartal Ay ve Ahmet Kamil Yıldız ise kaldırıldıkları hastanede can verdi.
Fatma Çayan- Ahmet Kamil Yıldız çiftinin 4 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Çiftin, nikahın ardından düğün için yakınlarıyla Mersin'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Fatma Çayan Yıldız, düğünün olacağını gün, memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.
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