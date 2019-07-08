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Düğün yerine mezara

'da 'in kullandığı otomobil, takla attı. , Yıldız ile olay yerinde, ve ise kaldırıldıkları hastanede can verdi. Fatma Çayan- Ahmet Kamil Yıldız çiftinin 4 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

Düğün yerine mezara

Ankara Bala'da 'in kullandığı otomobil, takla attı. , Yıldız ile olay yerinde, ve ise kaldırıldıkları hastanede can verdi.

Fatma Çayan- Ahmet Kamil Yıldız çiftinin 4 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Çiftin, nikahın ardından düğün için yakınlarıyla 'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Fatma Çayan Yıldız, düğünün olacağını gün, memleketi 'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

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