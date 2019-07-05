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Barış , ilkokulda kendisine protez bacak yaptıran stajyer öğretmeni Derya Bakır ile 20 yıl sonra buluştu

Öğretmenim canım benim!
Ankara'da Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Barış Telli, ilkokulda kendisine protez bacak yaptıran ve bugünlere gelmesinde etken olan stajyer öğretmeni Derya Bakır ile 20 yıl sonra 'da buluştu. Bakır'ın Batıkent semtindeki evinde gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Barış'ın annesi Aysel Telli de buluşmada gözyaşlarına hakim olamadı.



20 yıl sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı. İkili, birbirine sıkı sıkı sarıldı.

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