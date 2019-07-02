TERK edilen kadın, acısını başka bir adamdan çıkardı. Akılalmaz olay dün Antalya'da yaşandı. Züleyha A., Cihan Kiş'e ait otomobili, adının 'Mahmut' olduğunu söylediği kişinin aracına benzetti. Benzin döküp ateşe verdi.
Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan kadını yakaladı. Polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Polise olay anını anlatan Latife Kiş, "Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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