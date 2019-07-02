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Acı mezuniyet!

’deki mezuniyet töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, şarampole yuvarlandı. Korkunç da 6 kişi yaralandı...

Acı mezuniyet!
Samsun'da dün meydana gelen da, Selçuk Uluışık'ın (36) kullandığı kapalı kasa kamyonet, takla atarak şarampole yuvarlandı. Sürücüsü Uluışık ile Yaşar Böyük (57), eşi Nilüfer Böyük (48) ile çocukları Mehmet Sefa Böyük (23), Işıl Böyük (25) ve Alperen Böyük (16) yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Böyük ailesinin () Kıbrıs Kampüsünde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan kızları Işıl Böyük'ün mezuniyet töreninden 'a döndükleri öğrenildi.

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