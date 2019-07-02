Acı mezuniyet!

Samsun'da dün meydana gelen kazada, Selçuk Uluışık'ın (36) kullandığı kapalı kasa kamyonet, takla atarak şarampole yuvarlandı. Sürücüsü Uluışık ile Yaşar Böyük (57), eşi Nilüfer Böyük (48) ile çocukları Mehmet Sefa Böyük (23), Işıl Böyük (25) ve Alperen Böyük (16) yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Böyük ailesinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kıbrıs Kampüsünde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan kızları Işıl Böyük'ün mezuniyet töreninden Samsun'a döndükleri öğrenildi.
- Yaşam
- 02.07.2019
- Gazete
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