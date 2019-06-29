Psikopat aşık! Şeyma öğretmeni ve kardeşini katletti!

Genç öğretmen ve kız kardeşi saplantılı aşık kurbanı oldu. Olay önceki gün Konya'da yaşandı. Ayakkabı ustası Muzaffer Canpolat (53) 7 yıl önce eşinden ayrıldı. Karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın öğretmen kızı Şeyma Sarı'ya (25) aşık oldu. Ancak genç kızdan karşılık bulamadı.

DOĞUM GÜNÜYDÜ!

Aşkı saplantı haline gelen Canpolat, ailenin kapısına dayandı. Tepki görünce, anne Hacer Sarı (51), Şeyma Sarı ve kız kardeşi Tuğba Sarı'ya (18) kurşun yağdırdı.

Şeyma öğretmen, doğum gününde hayatını kaybetti. Kız kardeşi de kurtarılamadı. Annesi ise tedavi altına alındı.

Canpolat "Kendisiyle daha önce hiç konuşmadım ama bana aşık olduğunu düşünüyordum. Bir adım bekliyordum. Tepki görünce tabancayla üçünü de vurdum" dedi.

Halit TURAN