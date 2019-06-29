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Kadın subay komando kursunu birinci tamamladı

Foça , 3. dönem mezunlarını verdi. Temizlikçi bir babanın okuttuğu erkekleri geçti. Eğitimi birincilikle bitirdi.

'Woman'do
İZMİR Foça'daki ve Komutanlığı, dün en hareketli günlerinden birini yaşadı. 50'si kadın 492 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı. 43 haftalık eğitimin birincisi, temizlik görevlisi babasının zorlukla büyüttüğü oldu. Gezginci, "Biz kadınlar güçlüyüz ve bunu her yerde gösteriyoruz" dedi. Baba Yahya Gezginci ise şunu söyledi: "Kızlarımı hastanede temizlik yaparak büyüttüm. Buralara geleceğini hayal bile edemezdim. Hakkımızda hayırlısı olsun."

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