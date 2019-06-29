Kadın subay komando kursunu birinci tamamladı

İZMİR Foça'daki Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, dün en hareketli günlerinden birini yaşadı. 50'si kadın 492 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı. 43 haftalık eğitimin birincisi, temizlik görevlisi babasının zorlukla büyüttüğü Merve Gezginci oldu. Gezginci, "Biz kadınlar güçlüyüz ve bunu her yerde gösteriyoruz" dedi. Baba Yahya Gezginci ise şunu söyledi: "Kızlarımı hastanede temizlik yaparak büyüttüm. Buralara geleceğini hayal bile edemezdim. Hakkımızda hayırlısı olsun."
- Yaşam
- 29.06.2019
- Gazete
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