İpek bir mucizeye imza attı! Çağın vebasını yenmeyi başardı

İzmir'de yaşayan Özlem (43) ve Ekrem Şimşek (54) çiftinin kızları İpek (16) lise eğitimine başlamadan önce sol bacağında ağrı hissetti. Ailesiyle hastaneye gitti. Kemik kanserine yakalandığını öğrendi. Ameliyat için 90 bin lira gerekliydi. Bu durumu öğrenen bir hayırsever ise elini taşın altına koyup, parayı aileye gönderdi. Ameliyat olan genç kız ise hastalığı yendi. Başka bir hayırseverin de otomobil almasıyla, hastaneye rahatlıkla gidip gelebilen İpek, "Nazım Hikmet'in dizelerini hep kendime hatırlatıyorum; 'Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Hayat, aynı gökyüzü altında bir direniştir.' İşte ben de böyle umudumu kaybetmedim ve hep direndim. Artık çok mutluyum, biraz daha sabredersem her şeyin gönlümce olacağını biliyorum" dedi. Anne Özlem Şimşek ise "Bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Bütün taşlar kendiliğinden yerine oturdu. Eğer İpek ameliyatı olamasaydı, bacağını kaybedecekti. Doktor bana 'Ya kızının hayatı ya bacağı' demişti" diye konuştu.
Daha önce yataktan kalkamaz halde olan İpek, koltuk değnekleriyle birlikte yürümeye başladı.
Daha önce yataktan kalkamaz halde olan İpek, koltuk değnekleriyle birlikte yürümeye başladı.
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