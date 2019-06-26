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  • 27.06.2019 02:20
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 02:20

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma ne zaman bitecek?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bakım onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle her iki köprüde de Anadolu ve Avrupa istikametlerinde iki şerit kapatıldı. Şimdi vatandaşlar "Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma ne zaman bitecek?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı. Vatandaşlar bu nedenle köprülerdeki çalışmaların ne zaman biteceğini araştırıyor.

KÖPRÜLERDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan açıklamada, "Çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. 50 gün sürecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bu gece itibariyle her iki köprüde bazı şeritler kapatıldı.

İstanbul'da iki yakayı birleştiren ilk köprü olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise çalışmaların devam ettiğini belirten İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ana halat semer bölgesi geçiş takviyesi ve FSM Köprüsü ankrajlarının su drenajı onarım işinin sürdürüldüğünü ve çalışmaların bitimine kadar trafikte yaşanacak olan herhangi bir aksilik için anlayış beklediğini ifade etti.

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