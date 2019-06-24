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Tatildeki vatandaşlar 23 Haziran lerinde oy kullanmak için 'a akın etti

i yenilendi. Tatildeki vatandaşlar, oylarını kullanmak için ’a akın etti. Otogarda aşırı bir yoğunluk meydana geldi. Uzun araç kuyruklarının sonu gözükmedi...

Asfalt ağladı be
Türkiye güne le uyandı. Vatandaşlar, yenileme seçimi için oylarını kullandı. Tatilciler ise denizi, güneşi bir tarafa bırakıp soluğu 'da aldı. İstanbul Havalimanı ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda büyük yoğunluk yaşandı. Otobüsler, otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. 'nda da benzer bir yoğunluk yaşandı. Oy kullanan vatandaşlar geri dönüş yolculuğuna geçti. İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri en yoğun günlerinden birini yaşadı.



OYUNU KULLANAN YOLA DÜŞTÜ!
Vatandaşlar, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için tekrar sandığa gitti. Oyunun kullananlar erteledikleri tatil için tekrar yola koyuldu. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi. Çamlıca, Samandıra, Orhanlı, Çayırova ve Gebze gişeleri arası araç kuyruğu oluştu.



Oyunu kullanan vatandaşlar, havalimanına akın etti. Büyük yoğunluk yaşadı.



PLAJLAR YABANCI TURİSTLERE KALDI!
İstanbullu seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için sandığı gitti. Vatandaşlık görevini yerine getirdi. 'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bugün daha çok yabancı turistlere ve Antalyalılara kaldı.



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