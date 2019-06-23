Yozgat'ta çocuklar, hayallerini gerçeğe çevirdi. Evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek, kendi halı sahalarını elde etti.

Kilimlerden oluşan sahalarında maç yapan çocuklardan Arda Açıkgöz, "Oyun oynarken düşünce halılardan dolayı yaralanmıyoruz. Yağmur yağarsa halıları topluyor, yağmur kesilince tekrar seriyoruz. Belediyeden, burayı halı saha yapmasını istiyoruz" dedi.