Bugünkü
Takvim

'ta minikler eski halı ve kilimlerle 'halısaha' yaptı

Çocuklar evden getirdikleri kilimlerle kendi larını yaptı. 'ta çocuklar, hayallerini gerçeğe çevirdi. Evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek, kendi halı sahalarını elde etti.

Halı saha!

Yozgat'ta çocuklar, hayallerini gerçeğe çevirdi. Evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek, kendi halı sahalarını elde etti.

Kilimlerden oluşan sahalarında maç yapan çocuklardan Arda Açıkgöz, "Oyun oynarken düşünce halılardan dolayı yaralanmıyoruz. Yağmur yağarsa halıları topluyor, yağmur kesilince tekrar seriyoruz. Belediyeden, burayı halı saha yapmasını istiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYozgat'ta minikler eski halı ve kilimlerle 'halısaha' yaptı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri