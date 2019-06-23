ÜNİVERSİTE öğrencisi Erkan Orhan (21), Türkiye'yi turlamak için Gaziantep'ten yola çıktı. 3 yılda otostop seyahat ederek toplam 36 kenti dolaştı. Hedefinin dünya turu olduğunu söyleyen Orhan, "Karadeniz, Akdeniz ve Trakya'yı da gezdim. Şimdi ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ve oradan da Doğu Anadolu Bölgesi'ni gezmeyi düşünüyorum" ifadesini kullandı
- Yaşam
- 23.06.2019
- Gazete
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