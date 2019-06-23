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Üniversite öğrencisi genç la 36 il gezdi

la Türkiye’yi turlayan Erkan, “Hedefim dünyayı dolaşmak" dedi.

Türkiye’yi turladı
ÜNİVERSİTE öğrencisi (21), Türkiye'yi turlamak için Gaziantep'ten yola çıktı. 3 yılda seyahat ederek toplam 36 kenti dolaştı. Hedefinin dünya turu olduğunu söyleyen Orhan, "Karadeniz, Akdeniz ve Trakya'yı da gezdim. Şimdi ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ve oradan da Doğu Anadolu Bölgesi'ni gezmeyi düşünüyorum" ifadesini kullandı

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