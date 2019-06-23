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’na tırmanan 4 dağcıya ayı saldırdı

’na tırmanan 4 dağcı, tırmanışı tamamlayarak inişe geçti. bölgeden geçmek isteyen grubun lideri ’a bir ayı saldırdı.

Dağdaki korku
Tunceli'deki 'na tırmanan Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 dağcı için her şey çok güzel başladı. Dün sabah saatlerinde tırmanışı tamamlayan 4 dağcı, inişe geçti. İşte o anda olanlar oldu. bölgeden geçmek isteyen grubun lideri 'a bir ayı saldırdı. Kayalıklardan düşerek bacağı kırılan Poçan'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopter, Poçan'ı düştüğü yerden alarak hastaneye götürdü. Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Poçan ile tırmanış yapan Ömür Birler, inişe geçtikleri sırada bir inden ayı çıktığını belirterek "Öndeki arkadaşımıza saldırdı. Ayı arkadaşımızı aşağıya ittikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Düşmenin etkisiyle arkadaşımızın bacağında parçalı kırık oluştu" dedi.

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