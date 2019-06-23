Uzman Çavuş Ömer Özkan, 2 yıl önce Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'ta yaralı bir kediyle karşılaştı. Baktığı kedinin yaralarını sardı. Ardından 'Barış' adını verdiği kediyi Türkiye'ye yolladı. Gaziantep'teki 'Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne yerleştirilen kediye, Kırmızı Kedi Yayınevi sahip çıktı. İstanbul'a getirilen ve yayınevinde yaşayan kedinin hikayesi herkesi ise duygulandırdı.
Kitapevine uğradıkça kediyi gören yazar ve çizer Feridun Oral, kedinin bakışlarındaki hüzünden çok tekilendi. Savaştan kurtarılan kedinin hikayesini kitap haline getirmeye karar verdi. Oral'ın hikayesini yazdığı ve resimlendirdiği kitap, 'Üç Kapılı Kısmet Hanı: Bir Barış Hikayesi' adıyla mayıs ayında satışa çıktı. Şimdi 2.5 yaşında olan Barış, hayatını anlatan kitapla objektiflere poz verdi.
Özkan'ın savaştan kurtardığı kedinin hikayesi kitap oldu.
Kitapevine uğradıkça kediyi gören yazar ve çizer Feridun Oral, kedinin bakışlarındaki hüzünden çok tekilendi. Savaştan kurtarılan kedinin hikayesini kitap haline getirmeye karar verdi. Oral'ın hikayesini yazdığı ve resimlendirdiği kitap, 'Üç Kapılı Kısmet Hanı: Bir Barış Hikayesi' adıyla mayıs ayında satışa çıktı. Şimdi 2.5 yaşında olan Barış, hayatını anlatan kitapla objektiflere poz verdi.
Özkan'ın savaştan kurtardığı kedinin hikayesi kitap oldu.
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