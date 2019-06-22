Van'dan gelen haber, kadının gücünü bir kez daha gösterdi. Erciş İlçesi'ndeki Karlıyayla Mahallesi'nde yaşayan Sentene Polat (42), çocuk gelindi. 13'ünde İrfan Polat ile evlendirildi. Aradan geçen zaman içerisinde çocuk istedi. Çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi denedi. Hamile kalan Polat, "Yağmur" adını verdiği kızını dünyaya getirdi. Ancak Polat, 5 aylık bebeğini böbrek yetmezliğinden kaybetti. Yaşadığı acıya rağmen hayata küsmedi. Eşinin biriktirdiği parayla aldığı arsayı okul yapımı için bağışlamaya karar verdi. Eşi de bu kararı destekledi. Mahallede yapılan ve 140 öğrencinin öğrenim gördüğü okul, 2012'de faaliyete geçti. Sentene Polat, her gün okula gidip, öğrencilerle ilgilendi. Yönetmen Mahmure Vaizoğlu ise Polat'ın hikayesinden etkilendi. Polat'ın hayatını belgesel filme çekmek için Erciş'e gitti. Belgeselin çekimlerine start verdi.
BELGESELE KONU OLDU
Birikimlerini eğitim için bağışlayan Polat, "Bu okuldaki tüm çocuklar benim çocuğum gibidir" dedi. Yönetmen Mahmure Vaizoğlu da Sentene Polat'ın yaşam hikayesinin herkese örnek olması için bu belgeseli çektiğini söyledi.
Sentene Anne'yi konu olan belgesel, 2020'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösterime girecek.
BELGESELE KONU OLDU
Birikimlerini eğitim için bağışlayan Polat, "Bu okuldaki tüm çocuklar benim çocuğum gibidir" dedi. Yönetmen Mahmure Vaizoğlu da Sentene Polat'ın yaşam hikayesinin herkese örnek olması için bu belgeseli çektiğini söyledi.
Sentene Anne'yi konu olan belgesel, 2020'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösterime girecek.
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