Kaplumbağa mezarlığı

Isparta'da mezarlığa giden bir kişi, yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaştı. Çektiği fotoğrafı, "Neden öldükleri araştırılmalı" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği kolları sıvadı. Kaplumbağa ölüleri incelemeye alındı. Yetkililer, hayvanların ölüm nedeninin, tahlil sonuçlarının ardından belli olacağını ve konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.
- Yaşam
- 21.06.2019
- Gazete
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