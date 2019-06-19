İstanbul'da yaşayan doğuştan ortopedik engelli Pınar Yılmaz (32) geçtiğimiz yıllarda lenf kanserine yakalandı. Tek isteği ise tedavisi bittiğinde motosikletle İtalya turu yapmaktı. Hastalığını yenen genç kadın, geçen ay Türkiye Motosiklet Federasyonu pist yarışçısı kardeşi İlayda Yağmur Yılmaz ile İtalya'ya, hayaline doğru yola çıktı. 10 yaşındaki kız kardeşleri Deva Su da kendilerini yalnız bırakmadı. İki motosiklet ve iki araçla tüm önlemleri alan kardeşler, İtalya'da 15 gün kaldıktan sonra yurda dönüş yaptı. Çocukluğundan bu yana motosiklet tutkusunun olduğunu söyleyen Yılmaz, "Amacım; her şeyin sonuna gelmiş hisseden insanlara bir parça umut olabilmek, bunun yanında amansız bir hastalık gibi görünen kanserin üstelik son evredeyken de yenilebileceğini göstermekti. 'Çok acı çektin, çok zorlu yoldan geçtin, ama işte zafer gerçekten senin' dedim kendi kendime" diye konuştu.
Yılmaz kardeşler Venedik'te gondol keyfi yaptı.
TAM GAZ SAĞLIK
İstanbul'da yaşayan Gülçin Söğüt, yıllar önce işinden istifa etti. Motoruna bindi. Bugüne kadar tam 55 ülke gezdi. İstanbul'a döndüğünde ise meme kanserine yakalandığını öğrendi. Azmetti. Çağın vebasını yendi. Şimdi de hastalara moral olmak için Türkiye'yi gezeceğini söyledi...
Murat ŞENGÜL
Yılmaz kardeşler Venedik'te gondol keyfi yaptı.
TAM GAZ SAĞLIK
İstanbul'da yaşayan Gülçin Söğüt, yıllar önce işinden istifa etti. Motoruna bindi. Bugüne kadar tam 55 ülke gezdi. İstanbul'a döndüğünde ise meme kanserine yakalandığını öğrendi. Azmetti. Çağın vebasını yendi. Şimdi de hastalara moral olmak için Türkiye'yi gezeceğini söyledi...
Murat ŞENGÜL
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