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yi ezen servis şoförü, duruma tepki gösteren kadını darp etti

’da servis şoförü, yi aracıyla ezdi. Duruma tepki gösteren kadını darp etti...

'Pisi'kopat
Site sakini ile servis şoförü yüzünden birbirine girdi. Genç kadın, darp edildiğini iddia etti. Olay önceki gün Maltepe'de meydana geldi. Servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla otoparktan çıktığı sırada yavru bir kediyi ezdi. Komşuları tepki gösterdi. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Kediyi ezen sürücü tarafından darp edildiğini öne süren Goncagül Üstünyer şöyle konuştu: "Servis şoförü bilinçli olarak yavru kedinin üzerinden geçerek ölmesine sebep oldu. Beni sitenin içerisinde darp etti. Şikayetçiyim." Öte yandan kedinin ezilme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Yavru kedinin ezilme anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


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