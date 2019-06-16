Zeynep yakalattı!

Adana'da Mustafa Yüksel (24), dün bıçakla Nazan K.'yı (48) tehdit etti. Kadının çantasını gasp etti. Gaspçının eşkalini veren, boynunun alt kısmında da "Zeynep" yazılı dövme bulunduğunu söyleyen Nazan K. beyaz bir motosikletle kaçtığını da anlattı. Polis, harekete geçti. Yüksel, kısa sürede yakalandı. Üzerinden, cep telefonu, bir çeyrek altın ve 70 lira nakit para çıktı. Şüpheli, "Parasız kalınca gasp yapmaya karar verdim. Çok pişmanım" dedi. Mustafa Yüksel, adliyeye sevk edildi.
Ziya RAMOĞLU
Ziya RAMOĞLU
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