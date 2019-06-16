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'de bir grup vatandaş, yolunu duvarla kapattı

Bir grup “Tapulu malımız” diyerek yolunu duvarla kapattı. 15 kişi gözaltına alındı

Yol duvar
Denizli'de bir grup vatandaş, 'ye ulaşımı sağlayan karayolunun üzerinden geçtiği 4 bin 600 metrekarelik arazide hak sahibi olduklarını açıkladı. Grup, dün sabah "Tapulu özel mülktür" diyerek eylem yaptı. Briketlerle duvar örerek yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, yolu kapatan 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler karakola götürülürken, karayolundaki briketler kaldırıldı.

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