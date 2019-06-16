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geçirdi... Ölümden döndü!

Türk turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan Dr. , Ankara - yolunda motosiklet sı geçirdi. Yerdeki su birikintisi nedeniyle dengesini kaybeden Kınay, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Cem Kınay ölümden döndü
Türk turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan Dr. , Ankara - yolunda motosiklet sı geçirdi. Yerdeki su birikintisi nedeniyle dengesini kaybeden Kınay, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldan geçenler kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Elif Dağdeviren, eşinin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

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