Türk turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan Dr. Cem Kınay, Ankara - Nevşehir yolunda motosiklet kazası geçirdi. Yerdeki su birikintisi nedeniyle dengesini kaybeden Kınay, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldan geçenler kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Elif Dağdeviren, eşinin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.
- Yaşam
- 16.06.2019
- Gazete
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