ÇAPKIN iki işadamını teknoloji ele verdi. İlk olayda, kadın, seyahatten dönen kocasının akıllı saatini kontrol etti. Hep gece 01.00'den sonra nabzının 160'a çıktığını görünce aldatıldığını anladı. Bodrum'daki ikinci olayda, "iş görüşmesine gidiyorum" diyerek evden çıkan eşinin saatine bakan kadın, ihanete öğrendi.
- Yaşam
- 16.06.2019
- Gazete
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