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Çapkın iş adamlarını yakalattı

ÇAPKIN iki işadamını teknoloji ele verdi. İlk olayda, kadın, seyahatten dönen kocasının ini kontrol etti. Hep gece 01.00'den sonra nabzının 160'a çıktığını görünce aldatıldığını anladı.

'Terk'noloji
ÇAPKIN iki işadamını teknoloji ele verdi. İlk olayda, kadın, seyahatten dönen kocasının ini kontrol etti. Hep gece 01.00'den sonra nabzının 160'a çıktığını görünce aldatıldığını anladı. 'daki ikinci olayda, "iş görüşmesine gidiyorum" diyerek evden çıkan eşinin saatine bakan kadın, ihanete öğrendi.

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