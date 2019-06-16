

Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği olay kameralar tarafından kaydedildi. Kaza önceki gün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Beşiktaş Kongre Üyesi ve aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74), trafik ışıklarının olmadığı bir bölgede yolun karşısına geçmek istedi. Bir otomobil, yaşlı adama çarptı. Sağlık ekipleri, tarafından hastaneye kaldırılan Baysal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm, büyük üzüntüye neden oldu. Öte yandan korkunç kaza, caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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