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kongre üyesi ’a otomobil çarptı, hayatını kaybetti

’da, kongre üyesi ’a otomobil çarptı, kurtarılamadı. güvenlik kameralarına yansıdı


Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği olay kameralar tarafından kaydedildi. önceki gün 'ta meydana geldi. Beşiktaş Kongre Üyesi ve aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74), trafik ışıklarının olmadığı bir bölgede yolun karşısına geçmek istedi. Bir otomobil, yaşlı adama çarptı. Sağlık ekipleri, tarafından hastaneye kaldırılan Baysal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm, büyük üzüntüye neden oldu. Öte yandan , caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.




Görüntülerde, Baysal'a yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpıyor.

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