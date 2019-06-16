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'Ana' savaşcı

, 18 yaşında yumurtalık ine yakalandı. Gördüğü tedavi ile amansız hastalığı yenmeyi başardı. Oğlu ile kızı Defne’yi 3 yıl arayla kucağına aldı. Doktorlarını bile şaşkınlığa uğrattı.

'Ana' savaşcı

Yumurtalık ini yenen genç kadın, iki evladını da sağlıkla kucağına aldı. Mucizenin adresi Antalya Manavgat'tı. Suzan Yazar, 18 yaşındayken karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yumurtalık kanserine yakalandığı anlaşıldı. İki kez ameliyat olan genç kadın, 2012 yılında evlilik kararı aldı. Bir yıl sonra da kanseri yenmeyi başardı. Bugün 37 yaşında olan , 3 yıl arayla oğlu Yiğit'i (5) ve kızı Defne'yi (1) kucağına aldı. Yazar, 14 yıllık kanserle mücadelesinde büyük zorluklar yaşadığını anlattı. Kötü günlerin geride kaldığını belirten savaşçı anne, "Şimdi iyiyim ve iki çocuğum var. Çocuklarımın sağlığı da gayet iyi. Bu hastalığı doktorum sayesinde yendim. Hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemedi. Şu anda her şey iyi gidiyor. Rutin kontrollerim devam ediyor" açıklamasını yaptı.



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