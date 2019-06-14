Ayrı ev olmaması boşanma nedeni

Benim sorunum aslında birçok evli çift için geçerli. 4 yıllık flört döneminden sonra evlendim. Kocam, annesinin de bizimle oturmasını istedi. Ona da hak veriyorum ama benim hayatım ne olacak? İnanın boşanmayı düşünüyorum. Bu durum boşanma sebebi sayılır mı? Maalesef zor bir durum. Evlilik birliği içinde aslolan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay 2010 yılında vermiş olduğu kararla bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.



ALACAK TANIK İLE İSPAT EDİLİR Mİ?



20 yıllık arkadaşımla büfe ortaklığımızı bozuyoruz. Birçok harcamayı kendi cebimden yaptım. Mahkemede şahitlerin etkisi olur mu?Bu konuda kanunlar çok açık. Hukuk Usulü Kanunumuz'un 200. maddesi şu şekildedir; "Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri 2 bin 500 lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle 2 bin 500 liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanık dinlenebilir." 201. maddesi ise; "Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler 2 bin 500 liradan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz" şeklindedir. Yani sorunuzun cevabına dönmek gerekirse, miktarı 2.500 TL'den (2019 yılı için 3.660 TL) fazla alacaklarınız bakımından 'senetle ispat zorunluluğu' vardır. Buradaki senet sadece kambiyo niteliğindeki senet olmayıp, bir kimsenin kendi aleyhine düzenlediği, yazılı olan ve imzasını taşıyan bir belgedir. Senet kambiyo senetleri olan çek, bono, poliçe olabileceği gibi, kıymetli evrak olan varant, ipotekli borç senedi, irat senedi ya da bir sözleşme de olabilir. Bir kağıtta A'nın imzasını taşıyan ve "A, B'ye 200.000 lira borçludur" metni de bir senettir. Bu ibarenin bir kağıtta yazması şart değildir, deri parçasına yazılmış, taş üzerine oyulmuş ibareler de senet oluşturur. Dolayısıyla karşı taraf muvafakat etmedikçe alacağınızı tanıkla ispat edemezsiniz.

FERİME HİLAL İMAL - SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN



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