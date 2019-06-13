Yüzde 98 bedensel engelli genç inşaat mühendisi oldu

Tekirdağ çorlu'da yaşayan 26 yaşındaki Okan cihan,, eklem kısıklığı nedeniyle dünyaya yüzde 98 bedensel engelli olarak geldi. El ve ayaklarını kullanamayan genç, hayata küsmedi. Derslerine yüklendi. Üniversite sınavından iyi bir puan alıp, Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

Bütün sınavlarını da başarıyla verdi. Önceki günlerde mezun olan genç adam, "Mesleğimi icra etme zamanı. Bana fırsat verilirse büyük projelere imza atacağımdan emin olabilirsiniz. Artık hayallerimi, planlarımı ve mesleğimi icra etmek istiyorum" diye konuştu. Anne Nahide Cihan ise "Mutluyum, mühendis olmasından gururluyum. Çok şükür bitirdi. Tek dileğim onun çok istediği bir iş sahibi olması" dedi.