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'da çifte soygun!

güne, iki soygunla uyandı. dan çıkan iki farklı kişi gaspa uğradı. Gaspçılar, Şişli’de 265 bin lira, ’de ise 60 bin lira ile kayıplara karıştı...

Soy'gün'

Bankadan çıkan iki farklı kişi gaspa uğradı. paralarla uzaklaştı. İlk olay Şişli'de yaşandı. Bir nın para transferinde görevli iki güvenlik görevlisi, banka şubesinden aldıkları 1 buçuk milyon lirayı ayrı iki çantaya koydu.

Kendilerini takip eden motosikletli iki kişi, para nakil aracını silah doğrultarak durdurdu. İçerisinde 265 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Çevrede büyük korku ve panik yaşandı.

Diğer olay ise İstanbul 'de meydana geldi. İşadamı Selçuk A. 60 bin lira para çekti. Aracını park eden işadamı, müşterileriyle görüşmek için bir dükkana girdi. Soyguncular, otomobilin camını kırıp parayı aldı. Hızla bölgeden uzaklaştı.

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