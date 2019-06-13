Bankadan çıkan iki farklı kişi gaspa uğradı. Soyguncular paralarla uzaklaştı. İlk olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Bir bankanın para transferinde görevli iki güvenlik görevlisi, banka şubesinden aldıkları 1 buçuk milyon lirayı ayrı iki çantaya koydu.

Kendilerini takip eden motosikletli iki kişi, para nakil aracını silah doğrultarak durdurdu. İçerisinde 265 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Çevrede büyük korku ve panik yaşandı.

Diğer olay ise İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. İşadamı Selçuk A. 60 bin lira para çekti. Aracını park eden işadamı, müşterileriyle görüşmek için bir dükkana girdi. Soyguncular, otomobilin camını kırıp parayı aldı. Hızla bölgeden uzaklaştı.