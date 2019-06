BURSA'DA geçen cuma çay bahçesinde oturan Mülayim Hastürk (47), sırtına mermi isabet ederek can verdi. Lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan polis, silahın ateşlendiği yeri tespit etti. Şüpheli O.K. ile U.E. ve S.C. gözaltına alındı. O.K, "Evimizin bahçesinden havaya ateş ediyorduk. Birine isabet edeceği aklıma gelmezdi" dedi.