Bağlanan nafakayı artırmak mümkün

Eşimden ayrıldım. 2 çocuğum var. Eski eşimin benden gizlediği 4 daire olduğunu öğrendim. Mahkeme sonuçlandıktan sonra nafaka tutarı ekonomik durum gerekçe gösterilerek yükseltilemez mi? Nafakamı artırmak için ne yapabilirim?

Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Davanıza bakan mahkeme, vermiş olduğu kararında, iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde bir karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre atırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içinde kaybettiği değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir. Aile mahkemesine başvuru yapmanız gerekmektedir.







SOSYAL MEDYADAK​İ YAZIYA ERİŞİM ENGELLENEBİLİR



Sosyal medyada eski eşimin bir komplosuna kurban gittim. Benimle ilgili olmayacak şeyler yazdırmış. Bunun için ne yapabilirim?

Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme, kararı, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse, ilgili yazı siteden kalkmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir. Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL



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