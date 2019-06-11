Milli parklar ve otel arasında çit çekme tartışması yaşandı, olayı jandarma sonlandırdı. Olay dün Antalya'da yaşandı. 4 yıldızlı bir otel ve bitişiğindeki Milli Park alanının ayrılma çalışmaları sırasında tartışma çıktı. Müvekkilinin arazisine girmesinin engellendiğini öne süren mülk ve tahsis sahibi şirketin kadın avukatı Özlem Dörtkardeşler, kilitlenen kapıyı açarak içeriye girmeyi denedi, telleri kesmeye çalıştı. Otelin genel müdürü Reşat Solakoğlu ise kadına engel oldu ve arbede çıktı. Solakoğlu, Dörtkardeşler'in elindeki keskiyi alıp fırlattı. Bu sırada jandarma geldi. Ekipler, taraflarla bir süre görüştü. İkilinin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
- Yaşam
- 11.06.2019
- Gazete
Antalya’da Milli Parkların kararını uygulamak isteyen avukat zor anlar yaşadı
Antalya’da 4 yıldızlı bir otel ve bitişiğindeki Milli Park alanının ayrılması konusunda tartışma çıktı. Kadın avukat, tel örgüyü kesmek istedi, tesis müdürü engel olmaya çalıştı
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