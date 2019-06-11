Türkiye'ye tatile gelen Danimarkalı çift, dolandırıldı. Olay, Antalya'nın gözde tatil beldelerinden Alanya'da yaşandı. V.L. ve P.J. isimli Danimarkalı çift, geçen yıl tatil için gittikleri Alanya'daki kuyumcu Medet Tiker'den alyans aldı. 6 bin 450 lira ödeyen çift, ülkelerinde döndüklerinde yüzükleri kararınca dolandırıldıklarını anladı. İkili, Nisan ayında soluğu Alanya'da aldı. Kendilerine sahte yüzük satan kuyumcunun kapısını çaldı. Yüzüklerine karşılık, dükkanda beğendikleri başka bir yüzük ve kolye ucu almak istediklerini anlattı. Ancak kuyumcu Medet Tiker, bu ürünlerin yüzüklerden daha pahalı olduğunu söyleyip çiftin 4 bin 700 lirasını daha aldı. Yüzük ve kolye ucunu satın alan turist çift, dükkandan ayrıldı. Başka bir kuyumcuya gittiklerinde, yüzük ve kolyenin de sahte olduğunu öğrenince durumu polise aktardı. Alanya polisi, Medet Tiker'e ait 2 kuyumcu dükkanına baskın yaptı. İşyerlerinden gerçek altın yerine, tam 20 kilo 318 gram sahte altına ulaşıldı. Dün adliyeye sevk edilen sahtekar kuyumcu tutuklandı.
Kuyumcunun dükkanından 20 kilo sahte altın çıktı.
Twitter;
Sahtekar, dolandırıcı, düzenbaz!
Tipi ben sahtekarım diye bağırıyor.
Adam şehrin göbeğinde sahte altın satıyor. Elin turisti gelip yakalatıyor iyi mi?
Turistlere bak ajan gibi gelip adamı yakalatmışlar helal olsun.
Dükkandan gerçek altın çıkmamış fıkra gibi resmen!
Kuyumcunun dükkanından 20 kilo sahte altın çıktı.
Twitter;
Sahtekar, dolandırıcı, düzenbaz!
Tipi ben sahtekarım diye bağırıyor.
Adam şehrin göbeğinde sahte altın satıyor. Elin turisti gelip yakalatıyor iyi mi?
Turistlere bak ajan gibi gelip adamı yakalatmışlar helal olsun.
Dükkandan gerçek altın çıkmamış fıkra gibi resmen!
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