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Acı kayıp! hayatını kaybetti

ACI KAYIP
Ünlü oyuncu Haktan Pak (50) dün hayata gözlerini yumdu. Dostu Ali Doğanlı geçtiğimiz ay oyuncunu çoklu organ yetmezliği başladığını ve hastanede olduğunu açıklamıştı. Pak'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladı. Boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam... Söz bitti..." mesajını paylaştı.

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