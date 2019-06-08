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Sakallı ejder

İstanbul’da, üzerinden egzotik hayvan satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Sakallı Ejder’i satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Sakallı ejder
İstanbul Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CİTES sözleşmesi gereği alınıp satılması özel izne tabi olan egzotik hayvanların üzerinden alınıp satıldığını tespit etti... Kaçakçılık polisi, müşteri kılığında sosyal medya üzerinden bu hayvanları satan kişilerle iletişime geçti. İlk operasyon, 80 cm uzunluğundaki iguanayı 10 bin liraya satmaya çalışan öğretmen T.A.'ya yapıldı. T.A. gözaltına alındı. Daha sonra, tehlikeli bir tür olarak nitelendirilen Leopart Gecko Geco cinsi kertenkele ve Kraliyet Kobra cinsi beyaz yılanı satmaya çalışan F.A.T. ve Y.S. suçüstü yakalandı. Sakallı Ejder'i 550 liraya satmaya çalışan A.G. de hapse gönderildi.

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