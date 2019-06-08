İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CİTES sözleşmesi gereği alınıp satılması özel izne tabi olan egzotik hayvanların sosyal medya üzerinden alınıp satıldığını tespit etti... Kaçakçılık polisi, müşteri kılığında sosyal medya üzerinden bu hayvanları satan kişilerle iletişime geçti. İlk operasyon, 80 cm uzunluğundaki iguanayı 10 bin liraya satmaya çalışan öğretmen T.A.'ya yapıldı. T.A. gözaltına alındı. Daha sonra, tehlikeli bir tür olarak nitelendirilen Leopart Gecko Geco cinsi kertenkele ve Kraliyet Kobra cinsi beyaz yılanı satmaya çalışan F.A.T. ve Y.S. suçüstü yakalandı. Sakallı Ejder'i 550 liraya satmaya çalışan A.G. de hapse gönderildi.
- Yaşam
- 08.06.2019
- Gazete
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