Bursa'da çevresine 'nişanlıyız' diyerek yıllardır birlikte olduğu genç kızdan, 15 bin TL bedelli askerlik parasını aldıktan sonra başka bir kadınla evlenen genç mahkemelik oldu. Yargıtay, 'nişan' merasiminin detaylı tanımını yaparak, nişanın bozulmasında maddi ve manevi tazminat isteminde nişanın şekil ve şartlarının önemli olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme "nişan merasimi" olmadan , nişanlıymış gibi gayri resmi şekilde birliktelikten doğan tazminat davalarının Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğine karar verdi.