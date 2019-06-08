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Nişanlısından parasını aldıktan sonra başkasıyla evlendi

'da çevresine 'nişanlıyız' diyerek yıllardır birlikte olduğu genç kızdan, 15 bin TL parasını aldıktan sonra başka bir kadınla evlenen genç mahkemelik oldu.

Nişan sözle değil merasimle olur

Bursa'da çevresine 'nişanlıyız' diyerek yıllardır birlikte olduğu genç kızdan, 15 bin TL bedelli askerlik parasını aldıktan sonra başka bir kadınla evlenen genç mahkemelik oldu. Yargıtay, 'nişan' merasiminin detaylı tanımını yaparak, nişanın bozulmasında maddi ve manevi tazminat isteminde nişanın şekil ve şartlarının önemli olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme "nişan merasimi" olmadan , nişanlıymış gibi gayri resmi şekilde birliktelikten doğan tazminat davalarının 'nde görülmesi gerektiğine karar verdi.

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