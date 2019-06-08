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da hayatını kaybeden Melike toprağa verildi

’da trafik sında hayatını kaybeden , gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. TIR şoförü ise tutuklandı...

Elveda Melike

Ramazan bayramının ikinci gününde Çorlu'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik sında ölenlerden 24 yaşındaki Orhangazi'de toprağa verildi.

Yasemin Kaynar İbiş'in kullandığı otomobile, arkadan gelen yönetimindeki TIR çarptı. Yanmaya başlayan araçta, sürücü İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şeyma Yavuz ve Nesrin Narin feci şekilde can verdi. Melike Sülün'ün cenazesi, memleketi Bursa'ya götürüldü. Helallik için cenaze eve geldiğinde gözyaşları sel oldu. Hasta olan babası Şaban Sülün ile annesi Emine ve ablası Özlem Melike Sülün, gözyaşlarına boğuldu. Genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi. TIR sürücü Mehmet Varış ise tutuklandı.

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