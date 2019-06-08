İZMIR'de, Barış Ersan, bundan 8 yıl önce, doğum sırasında oksijensiz kalmasına bağlı, beyin hücrelerinin bir kısmı ölü olarak dünyaya geldi. Vücut hareketlerini ve kas gelişimini ciddi şekilde etkileyen SP hastalığı nedeniyle baş ve gövde koordinasyonunu sağlayamayan çocuk, ona inananlar sayesinde büyük bir gelişme gösterdi. Dede Kadir Ersan ve baba İlkay Ersan da Barış'ın sağlığı için ellerinden geleni yapıyor. Pedalına ayakkabı monte edilmiş bisiklet, kas gelişimini arttırmak için yüzme havuzu ve yürümesini öğrenmesi için paralel bar, Ersan ailesinin Barış'ın gelişimine katkı sağlamak amacıyla kendi imkanlarıyla hazırladıkları tasarımlardan yalnızca birkaçı. Baba Ersan, "Barış doğduğunda et yığını gibiydi. Kafasını dahi tutamıyordu. Şu anda ayaklarında refleks var. Yürümeyle ilgili epey yol aldı" diye konuştu.