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İzmir'i yasa boğmuştu! Derin gözyaşlarıyla uğurlandı

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Erpulat, öğlen kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, 'nda toprağa verildi.

Ah be Derin

İZMIR'de ise bir kolejin müdiresi Didem Erpulat ile cıvata üreten firmanın yöneticilerinden Tevfik Erpulat çiftinin iki kızından büyüğü olan Derin Erpulat (26), salı gecesi, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erpulat'ın ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. için, cenaze töreni düzenlendi. Tabutu güllerle bezenen talihsiz Erpulat, öğlen kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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