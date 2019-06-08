İzmir'i yasa boğmuştu! Derin gözyaşlarıyla uğurlandı

İZMIR'de ise bir kolejin müdiresi Didem Erpulat ile cıvata üreten firmanın yöneticilerinden Tevfik Erpulat çiftinin iki kızından büyüğü olan Derin Erpulat (26), salı gecesi, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erpulat'ın ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Derin Erpulat için, cenaze töreni düzenlendi. Tabutu güllerle bezenen talihsiz Erpulat, öğlen kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.