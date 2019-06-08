İhanete 'Vesile'!

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Hava (57)-Coşkun A. (58) çiftinin 37 yıllık evlilikleri vardı. İddialara göre, bir tekstil firmasının ortağı olan Coşkun A., yanında asgari ücretle çalışan Vesile D. ile yasak aşk yaşamaya başladı. Aldatıldığını öğrenen ev hanımı Hava A. ise boşanma davası açtı. Hava A., aynı zamanda yuvasını yıkmakla suçladığı Vesile D.'ye de 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hava A. dava dilekçesinde, kocasının yasak aşkı için yaptıklarının listesini tutup cebinde taşıdığını, asgari ücretle çalışan ikinci kadının ise çektiği krediyi ve cilt bakım masraflarını bile kocasına ödettiğini anlattı. Asliye hukuk ve aile mahkemelerine açılan her iki davanın devam ettiği açıklandı.
OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK
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