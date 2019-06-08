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İhanete ''!

D., patronuyla yasak aşk yaşadı. öğrenen A. ise soluğu mahkemede aldı. 37 yıllık eşine boşanma, ikinci kadına ise 50 bin liralık tazminat davası açtı.

İhanete 'Vesile'!
İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Hava (57)-Coşkun A. (58) çiftinin 37 yıllık evlilikleri vardı. İddialara göre, bir tekstil firmasının ortağı olan Coşkun A., yanında asgari ücretle çalışan Vesile D. ile yasak aşk yaşamaya başladı. öğrenen ev hanımı Hava A. ise boşanma davası açtı. A., aynı zamanda yuvasını yıkmakla suçladığı D.'ye de 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hava A. dava dilekçesinde, kocasının yasak aşkı için yaptıklarının listesini tutup cebinde taşıdığını, asgari ücretle çalışan ikinci kadının ise çektiği krediyi ve cilt bakım masraflarını bile kocasına ödettiğini anlattı. Asliye hukuk ve aile mahkemelerine açılan her iki davanın devam ettiği açıklandı.

OSMAN ASİLTÜRK

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