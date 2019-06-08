Akım akım ihmal

Molozların arasında oynarken elektrik akımına kapılan talihsiz çocuk ölümden döndü. Olay İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. Müstakil evin yıkımı yaklaşık bir ay önce yapıldı, aradan geçen sürede yıkımın alanında molozlar kaldırılmadı, çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. 29 Mayıs günü de arkadaşlarıyla birlikte molozların arasında oyun oynayan 14 yaşındaki Adem Bakadur, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ölü gibi. Çocuğumuz da biz de çok zor durumda. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin. Burada bir ihmal var. İnşaat yıkılıyor ama kablonun ne işi var. Dava açacağız ama avukat tutacak gücüm de yok. Yardım da bekliyorum" dedi.
- Yaşam
- 08.06.2019
- Gazete
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