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Çayda kaybolan 'un cansız bedeni bulundu

’ta 14 yaşındaki , serinlemek için girdiği çayda kayboldu.Yakınları, yetkililerden yardım istedi. Aramalar sonucu cansız bedeni bulundu...

Ah be Fatma Nur!

Çayda kaybolan küçük kızın cesedine ulaşıldı. Olay önceki gün 'ta yaşandı. Pikniğe giden Fatma Nur Karatut (14), serinlemek için 'na girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, dün sabah Karatut'un, çaya girdiği yerden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldu. Kızlarının ölüm haberini alan Karatut ailesi, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Küçük kızdan geriye, 3 yıl önce Hurman Çayı önünde, kardeşiyle birlikte çektirdiği fotoğraf kaldı.

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