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Patara Plajı’nda can pazarı
Antalya 'nda yüzen Eda Kürek (9) bir anda akıntıya kapıldı. Kader Kürek (25) de kardeşini kurtarmaya çalışırken çarpınmaya başladı. 2 kızının akıntıda sürüklendiğini gören anne İde Kürek (45) de denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren anne ve kızları, kayalıklara çıkmayı başardı. Kayalıklarda mahsur kalan aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

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