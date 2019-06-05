Patara Plajı’nda can pazarı

Antalya Patara Plajı'nda yüzen Eda Kürek (9) bir anda akıntıya kapıldı. Kader Kürek (25) de kardeşini kurtarmaya çalışırken çarpınmaya başladı. 2 kızının akıntıda sürüklendiğini gören anne İde Kürek (45) de denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren anne ve kızları, kayalıklara çıkmayı başardı. Kayalıklarda mahsur kalan aile, ekipler tarafından kurtarıldı.
- Yaşam
- 05.06.2019
- Gazete
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