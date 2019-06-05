Ege değil Tunceli

Güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermedi. Operasyonlar sayesinde Tunceli'ye huzur geldi. Bir dönem terör olaylarıyla anılan Tunceli, artık tatilin adresiydi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çok sayıda turist, Tunceli'ye akın etti. Pertek Belediyesi tarafından yerli ve yabancı turistler için Keban Gölü'nde mavi tur etkinliği düzenlendi. Kaban Baraj Gölü'nde feribotla yapılan gezi etkinliğine katılan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Tunceli'de sanayi, büyük iş alanları yok. Dolayısıyla ilimizin kalkınmasındaki tek çözüm turizmdir. Bizler de turizm alanına yönelik yatırım yapıyoruz. Pertek, Tunceli'nin giriş kapısı ve birçok tarihi yapıta sahip. Mavi tur gezisiyle, Ege ve Akdeniz'den geri kalır yanımız yok" dedi.
Tunceli, Ege ve Akdeniz'i aratmadı. Keban baraj Gölü'nde mavi tura katılan bazı turistler, daha sonra kano turu yaptı. Tunceli'yi keşfeden yerli ve yabancı turistler, bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.
Tunceli, Ege ve Akdeniz'i aratmadı. Keban baraj Gölü'nde mavi tura katılan bazı turistler, daha sonra kano turu yaptı. Tunceli'yi keşfeden yerli ve yabancı turistler, bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.
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