Drone panik yok

Antalya Kemer'de İrem Yılmaz (27), dün dünyaca ünlü Olimpos ve Adrasan sahilleri arasındaki karadan araçla ulaşımı olmayan bir koyda kamp kurdu. Ancak kolunun üç yerinden akrep soktu.
ÇOK KORKTU
Kolu uyuşmaya başlayan genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Drone yardımıyla koya botla ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Botla Çıralı sahiline götürülen Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...
ÇOK KORKTU
Kolu uyuşmaya başlayan genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Drone yardımıyla koya botla ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Botla Çıralı sahiline götürülen Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.