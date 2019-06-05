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Drone panik yok

Drone panik yok
Antalya Kemer'de İrem Yılmaz (27), dün dünyaca ünlü Olimpos ve Adrasan sahilleri arasındaki karadan araçla ulaşımı olmayan bir koyda kamp kurdu. Ancak kolunun üç yerinden akrep soktu.



ÇOK KORKTU
Kolu uyuşmaya başlayan genç kadın, 112 Acil 'nden yardım istedi. Drone yardımıyla koya botla ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Botla Çıralı sahiline götürülen Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...

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