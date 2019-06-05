Bayram cinayeti

Mersin Tarsus'ta yaşayan Emel Yalçın (62), bir süre önce birlikte yaşadığı sevgilisi Bektaş Coşkun'u (57) terk etti. Ayrılmak istemeyen Coşkun ise defalarca barışma teklifi etti. Ancak her defasında reddedildi. Bayram nedeniyle bir kez daha şansını denemek isteyen Coşkun, dün sabah saat 06.00 sıralarında, Yalçın'ın ilçeye bağlı Tekeliören mahallesindeki evine gitti. Burada bir kez daha barışma teklifinde bulunan Coşkun, yine reddedildi.
HER YERDE ARANIYOR
Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçağı çıkaran Bektaş Coşkun, Emel Yalçın'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emel Yalçın'ın öldüğünü belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak morga kaldırılırken, jandarma kaçan zanlıyı arıyor.
NESLİHAN ÖZBOZKURT
HER YERDE ARANIYOR
Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçağı çıkaran Bektaş Coşkun, Emel Yalçın'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emel Yalçın'ın öldüğünü belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak morga kaldırılırken, jandarma kaçan zanlıyı arıyor.
NESLİHAN ÖZBOZKURT
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