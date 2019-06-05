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Olimpos'ta 10 yıl sonra ilk yuvası

‘keratalar’ sızı!
Antalya Kemer'e bağlı Çıralı sahili ile Kumluca'ya bağlı , birbirine bitişik dünyanın en güzel sahilleri arasında yer aldı. Bitişik iki sahil, aynı zamanda nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağası ''nın yuvalama alanıydı. Dünyaca ünlü 300 metrelik Olimpos Sahili'nde 10 yıl sonra ilk kez 2 caretta caretta yumurta bıraktı. Caretta carettaları korumak için 6 görevli ve 20'ya yakın gönüllü, 4 kilometrelik iki sahilde nöbet tutmaya başladı.



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