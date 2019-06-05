Antalya Kemer'e bağlı Çıralı sahili ile Kumluca'ya bağlı Olimpos Sahili, birbirine bitişik dünyanın en güzel sahilleri arasında yer aldı. Bitişik iki sahil, aynı zamanda nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağası 'caretta caretta'nın yuvalama alanıydı. Dünyaca ünlü 300 metrelik Olimpos Sahili'nde 10 yıl sonra ilk kez 2 caretta caretta yumurta bıraktı. Caretta carettaları korumak için 6 görevli ve 20'ya yakın gönüllü, 4 kilometrelik iki sahilde nöbet tutmaya başladı.
- Yaşam
- 05.06.2019
- Gazete
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