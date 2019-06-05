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'da eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı: Değer miydi annem?

’da 50 bin lira borcu olan , 8. kattaki evinden atlayıp etti. Oğlunun cansız bedenini gören acılı anne, “Beni nasıl yalnız bırakırsın değer miydi annem” diyerek sinir krizleri geçirdi.

Adana'da dün yürekleri sızlatan bir olay meydana geldi... İddiaya göre, Egemen Şahin yakın bir tarihte dünyaevine girdi. Ancak evliliği fazla uzun sürmedi. Eşi ile yollarını ayıran adam, 50 bin lira borcu olduğu için bunalıma girdi. Dün sabah da 8. kattaki evinin yatak odasının penceresinden kendini boşluğa bırakarak etti. Olayı gören komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



NEDEN YAPTIN
Adrese giden sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu kanlar içinde gören anne Nazlı Şahin, "Neden yaptın oğlum, beni nasıl yalnız bırakırsın değer miydi annem" diye ağlayıp, sinir krizleri geçirdi. Oğlunu son bir kez görmek istedi. Ancak çalışma yapan olay yeri inceleme polisleri, anne Şahin'e izin vermedi. Annenin, uzun süre oğlunu görmek için feryat etmesi yürekleri deldi geçti. Daha sonra Şahin, oğluna son kez bakıp veda etti. 'in kız kardeşi de olay yerinde feryat edip yeğenini son bir kez görmek istedi. Polisin yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Kurumu Morgu'na gönderildi...



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