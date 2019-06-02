Vahşete 30 yıl!

Genç kıza vahşeti yaşatan caninin, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi. Olay geçen Şubat ayında İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Emre Çiçek (25), ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'yı (25) 'Sana bir sürprizim var" diyerek çalıştığı işyerine götürdü. Ellerini, ayaklarını falçatayla yaraladı, boğazını kesti. Öldüğünü düşündüğü Rabia K.'yı bir çuvala koyarak göl kenarına attı, üzerinden araçla geçti. Ailesine "Acil olarak evden uzaklaşın, sevdiğim kıza zarar verdim" dedi.
Ali Çiçek de polisi aradı. Şüpheli 6 Şubat'ta teslim oldu. Rabia K.yarı çıplak halde, elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlar içinde göl kenarında buldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız şu an yaralarını sarmaya çalışıyor. Soruşturma sonunda savcılık, şüpheli Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi. Diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Konuşamayan, yazarak ifade veren Rabia K. "Beni büyük bir çuvala koydu, ardından da arabanın bagajına koydu ve bilmediğim bir yere bırakarak araba ile üzerimden geçti. Aşağıya doğru yuvarlandım. Nefes alamadım. Bir şekilde çuvaldan çıktım ancak nasıl çıktığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Ali Çiçek de polisi aradı. Şüpheli 6 Şubat'ta teslim oldu. Rabia K.yarı çıplak halde, elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlar içinde göl kenarında buldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız şu an yaralarını sarmaya çalışıyor. Soruşturma sonunda savcılık, şüpheli Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi. Diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Konuşamayan, yazarak ifade veren Rabia K. "Beni büyük bir çuvala koydu, ardından da arabanın bagajına koydu ve bilmediğim bir yere bırakarak araba ile üzerimden geçti. Aşağıya doğru yuvarlandım. Nefes alamadım. Bir şekilde çuvaldan çıktım ancak nasıl çıktığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
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