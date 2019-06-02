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'da pitbull dehşeti! i hastanelik etti

’da pitbull cinsi köpek, in evine girdi. Karı-kocayı hastanelik etti.

Davetsiz misafir!

Beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Olay dün 'da yaşandı. M.D'nin, iki katlı evin damında beslediği Pitbull cinsi köpek, komşuları İzzettin (65) ve eşi Ayhan Çetin (55) çiftinin evine girdi. Yaşlı çifte saldırdı. Hayvandan kurtulmayı başaran ikili, hastaneye kaldırıldı.



İzzettin Çetin, köpeğin eşini ısırdığını, bunun üzerine eşini kurtarmak için hayvana müdahale ettiğini belirterek, kendisinin de çenesinden yaralandığını kaydetti.



Vahşi köpek, belediye ekipleri tarafından yakalandı.

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