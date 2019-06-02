Beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Olay dün Adana'da yaşandı. M.D'nin, iki katlı evin damında beslediği Pitbull cinsi köpek, komşuları İzzettin (65) ve eşi Ayhan Çetin (55) çiftinin evine girdi. Yaşlı çifte saldırdı. Hayvandan kurtulmayı başaran ikili, hastaneye kaldırıldı.







İzzettin Çetin, köpeğin eşini ısırdığını, bunun üzerine eşini kurtarmak için hayvana müdahale ettiğini belirterek, kendisinin de çenesinden yaralandığını kaydetti.







Vahşi köpek, belediye ekipleri tarafından yakalandı.